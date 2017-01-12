Орлов: Овечкин постоянно подтверждает, что является лидером НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал достижение своего одноклубника, в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2) набравшего 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.«Он всегда показывает свою игру, постоянно подтверждая, что является лидером лиги. Приятно иметь такого капитана в своей команде. Мы все рады, что он набрал 1000-е очко. Это красивый рубеж», — приводятся слова Орлова на официальном сайте НХЛ.