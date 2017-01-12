Гуськов: в нашем чемпионате нет более непредсказуемой команды, чем «Йокерит»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением относительно того, какая из команд, находящихся на данной момент в первой восьмёрке турнирной таблицы Западной конференции, может лишиться своей позиции и не попасть в плей-офф.«Борьба будет продолжаться до последнего матча. Тяжело сказать, какая из этих команд не сможет попасть в плей-офф. Я бы поставил на один уровень «Сочи» и «Йокерит». «Йокерит» — довольно непредсказуемая команда, которую, на мой взгляд, тяжело прочитать. Под все европейские команды тяжело подстроиться. Что они могут выкинуть в любую минуту или секунду – никто не знает. Кто из игроков может «выстрелить» – тоже вопрос. Тренеры, готовясь к матчу, указывают, что нужно закрыть первое, второе звено. А у «Йокерита» эти звенья равные. Есть лидер Петер Регин. Он – лидер, бомбардир, но другие хоккеисты также могут исход встречи решить в свою пользу. Более непредсказуемой команды у нас в чемпионате нет.Сочинцы же со дня своего основания попадают в плей-офф. Я могу назвать их рабочей командой. Да, там есть игроки, которые выступали на многих уровнях и всё доказали. Но их недостаточно, чтобы называть «Сочи» звёздной командой, способной решать высокие задачи. Высокие задачи – это завоевание кубка Гагарина. Учитывая их состав, что команда была не так давно организована, сочинцы показывают добротный хоккей. Эти команды берут не столько классом, сколько работоспособностью, умением держаться до последней минуты, выцарапывать очки. От этих компонентов будет зависеть то место, на котором они окажутся», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.