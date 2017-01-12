Тичар: надеюсь, однажды снова буду играть за «Слован»

Форвард екатеринбургского «Автомобилиста»прокомментировал выступление в текущем регулярном чемпионате, а также последний матч команды с братиславским «Слованом» (2:3 ОТ).«В матче со «Слованом» нас опять подвела дисциплина. Плюс в третьих периодах мы постоянно играем плохо и не выигрываем их. Было приятно сыграть в Братиславе, провёл здесь два хороших сезона и был рад тем, как меня тепло встретили. Мне здесь всё нравилось, у словаков и словенцев схожий менталитет. Надеюсь, однажды снова буду играть за «Слован».Что касается клубных дел, у нас «олдскульная» система работы, мы много тренируемся. Возможно, мы были уставшими в один момент сезона, но сейчас всё внимание к борьбе за плей-офф, у нас есть шанс, и его нужно использовать. Для этого нужно будет прибавить в игре в большинстве – нужно лучше закрывать вратаря на пятачке», — сказал Тичар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рихардом Вайнфортнером.