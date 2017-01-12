На «Чемпионате» стартовал опрос: «Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?». Предлагаются следующие варианты ответа:
— обгонит Могильного и Ковалёва, но не Фёдорова (1032 очка);
— обойдёт Фёдорова и станет самым результативным россиянином в НХЛ (1179 очков);
— войдёт в десятку самых результативных игроков в истории НХЛ (1590 очков);
— обгонит Гретцки и станет лучшим бомбардиром в истории НХЛ (2857 очков).
Принять участие в опросе можно здесь.
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