Фёдоров: мы ещё не раз станем свидетелями блестящей игры Овечкина

Знаменитый российский нападающий (1179 очков в НХЛ), а ныне главный менеджер ЦСКАпрокомментировал преодоление форвардом «Вашингтон Кэпиталз»отметки в 1000 очков в Национальной хоккейной лиге.«Очень рад за Сашу. Рад, что он добился очередного успеха, с чем его и поздравляю! Такой результат приходит, если тебе удается стабильно выступать на протяжении не одного года. Саша много лет успешно играет на самом высоком уровне в НХЛ, демонстрируя при этом мощный забивной хоккей, а на это способны далеко не все игроки! Александр обладает всеми качествами для продолжения успешной карьеры, не сомневаюсь, что мы не раз станем свидетелями его блестящей игры в составе клуба и национальной сборной страны.Хотел бы так же поздравить его родителей, Татьяну Николаевну и Михаила Викторовича с достижением сына. Они очень много сделали для становления Саши как профессионального хоккеиста», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.