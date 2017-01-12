Москва примет «Русскую классику» — 2017 между «Динамо» (Балашиха) и «Химиком»

Матч регулярного чемпионата ВХЛ «Русская классика» пройдёт в Москве 14 января 2017 года. На открытой коробке в «Парке Легенд» встретятся «Динамо» из Балашихи и «Химик» из Воскресенска. Встреча начнётся в 12:00 мск.Первый матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом, который получил название «Русская классика», состоялся 17 февраля 2012 года в Красноярске. В нём сошлись местный «Сокол» и только возрождавшийся после трагедии ярославский «Локомотив». В следующие годы матчи под открытым небом принимали Челябинск, Нижний Тагил и Тверь. За это время мероприятие ВХЛ обрело международный статус, и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом.Матч, ставший визитной карточкой ВХЛ, пройдёт в сезон, в котором отечественный хоккей отмечает 70-летний юбилей и станет одним из мероприятий, посвящённых празднованию этого события.