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Москва примет «Русскую классику» — 2017 между «Динамо» (Балашиха) и «Химиком»

12 января 2017, четверг. 15:29. Хоккей
Матч регулярного чемпионата ВХЛ «Русская классика» пройдёт в Москве 14 января 2017 года. На открытой коробке в «Парке Легенд» встретятся «Динамо» из Балашихи и «Химик» из Воскресенска. Встреча начнётся в 12:00 мск.

Первый матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом, который получил название «Русская классика», состоялся 17 февраля 2012 года в Красноярске. В нём сошлись местный «Сокол» и только возрождавшийся после трагедии ярославский «Локомотив». В следующие годы матчи под открытым небом принимали Челябинск, Нижний Тагил и Тверь. За это время мероприятие ВХЛ обрело международный статус, и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом.

Матч, ставший визитной карточкой ВХЛ, пройдёт в сезон, в котором отечественный хоккей отмечает 70-летний юбилей и станет одним из мероприятий, посвящённых празднованию этого события.

>>> Представлены формы «Динамо» (Балашиха) и «Химика» на матч «Русской классики»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Балашиха ХК Химик Русская классика
Новости. Хоккей
12 января 2017, четверг
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