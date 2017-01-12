«Северсталь» — «Сибирь»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Сибирью». Встреча проходила в Череповце и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:3.В составе хозяев забитыми голами отметились Евгений Монс, Клэй Уилсон, Алексей Угаров и Дмитрий Кагарлицкий. У «Сибири» шайбы забросили Зак Бойчак, Максим Шалунов и Константин Окулов.