Мартемьянов: самоотдача у игроков «Амура» была на высоком уровне

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура»подвёл итоги победного матча с минским «Динамо» (1:0).«Я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду в трудную минуту. У нас тяжёлый период, мы боремся за каждое очко. Конечно, надо поблагодарить и наших парней. Самоотдача сегодня была на самом высоком уровне. Конечно, где-то были ошибки в защите, не до конца концентрировались в завершении, но мы терпеливо играли и смогли победить сегодня», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Динамо».