Фазель: ИИХФ не собирается отстранять Россию от участия в международных турнирах

Президент ИИХФсообщил, что вопрос об отстранении России от участия в международных соревнованиях по хоккею даже не обсуждается. Ранее 19 национальных антидопинговых агентств потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.«Нет, мы даже не обсуждаем вопрос отстранения России от участия в международных соревнованиях. Мы придерживаемся позиции, согласно которой нет причин переносить соревнования из России или не давать права российским командам принимать участие в международных соревнованиях», — цитирует Фазеля «Р-Спорт».