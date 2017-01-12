Беляев: Торонто понравился своим дружелюбием, Монреаль показался серым и сырым

Нападающий «Югры» Кирилл Беляев поделился впечатлениями от выступления на МЧМ-2017, где сборная России завоевала бронзовые медали.
«Неделю тренировались в городе Кингстоне. Там мы сыграли два выставочных матча. После них нам озвучили окончательный состав. Помню, как в этот момент меня даже стало потряхивать. Первую пятёрку назвали, вторую, третью… И когда в четвёртой назвали двух нападающих, осталась только одна вакансия. И тут тренер сказал: «Беляев!» Меня сразу отпустило, я был счастлив. Я же не первый раз призываюсь в национальную команду. У меня был уже хороший международный опыт. С тактикой Валерия Николаевича был знаком.
Если честно, когда мы играем в КХЛ, то нам не удаётся посмотреть города, в которых проходят матчи. Мы видим только аэропорт, гостиницу и арену. А на этом турнире мне удалось прогуляться и по Монреалю, и по Торонто. Если их сравнивать, то мне больше понравился Торонто. Мне кажется, там и жители более дружелюбные. Кстати, мы жили практически в центре. Там очень красиво, понравилась архитектура – высокие современные здания. В Монреале, может быть, сыграла свою роль погода, город показался мне серым и сырым. Я открыл для себя два совершенно новых города. Не могу сравнить их с какими-либо российскими городами», — цитирует Беляева официальный сайт «Югры».