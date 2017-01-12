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Шубская: почувствовала, что мой муж наберёт 1000-е очко, и успела заснять гол

12 января 2017, четверг. 16:49. Хоккей
Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделилась впечатлениями после игры с «Питтсбург Пингвинз», в которой Овечкин набрал своё 1000-е очко в НХЛ.

«Не знаю, как я почувствовала за 8 секунд, что муж забьёт, но у меня получилось заснять видео гола, который принёс ему 1000-е очко. Поздравляю, моя жизнь! Горжусь тобой! Для меня ты — лучший! Лучший во всём», — написала Шубская в своём «инстаграме».



>>> Когда Овечкин обгонит по очкам Фёдорова, Могильного и Ковалёва?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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