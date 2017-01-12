Шубская: почувствовала, что мой муж наберёт 1000-е очко, и успела заснять гол

, жена форварда «Вашингтон Кэпиталз», поделилась впечатлениями после игры с «Питтсбург Пингвинз», в которой Овечкин набрал своё 1000-е очко в НХЛ.«Не знаю, как я почувствовала за 8 секунд, что муж забьёт, но у меня получилось заснять видео гола, который принёс ему 1000-е очко. Поздравляю, моя жизнь! Горжусь тобой! Для меня ты — лучший! Лучший во всём», — написала Шубская в своём «инстаграме».