Андриевский: после третьего гола рижане забором встали в зоне, не оставив шанса

Главный тренер «Адмирала»поделился эмоциями после поражения от рижского «Динамо» (1:3).«Начну сразу с третьего периода. Когда нам забили третий гол, когда соперник встал забором на своей синей линии, встречал нас на красной линии, у нас практически не было шансов. Что бросилось в глаза, рижане были свежее нас. Особенно это ощущалось в третьем периоде, мы практически ничего не смогли создать. Это я считал главным – соперник сегодня оказался свежее.На команду как-то повлияли перестановки в конце года? Конечно, нужно время, но мы не обращаем на это внимания. Ни на перелёты, ни на акклиматизацию, ни на что-то другое. У нас просто нет другого выхода, нам надо играть. Если мы будем обращать внимание на какие-то потусторонние вещи, которые мы не можем поменять, чего думать об этом», — цитирует Андриевского официальный сайт клуба.