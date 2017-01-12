Малкин: понимали, что Саня будет заряжен, не каждый день набираешь 1000 очков

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) поделился мнением о достижении, набравшего своё 1000-е очко в НХЛ.«Понимали, что они будут заряжены, что Саня будет заряжен. Конечно, играем вместе, знаем друг друга, друзья, как тут не поздравить. Не каждый день ты набираешь 1000 очков. И это не в 40, не в 50 лет, всё-таки ему 31 – полкарьеры впереди. Отличная цифра.Все знают, какой он игрок, какой азарт у него на поле, и этот азарт никогда не пропадает. Он всегда голоден до голов, до побед, поэтому желаю ему удачи и ещё одну тысячу», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.