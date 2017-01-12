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175 лет назад
2016
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«Салават Юлаев» — «Торпедо»: Лисин и Баранцев удалены на 5 минут за драку
12 января 2017, четверг. 18:26.
Хоккей
В матче уфимского «Салавата Юлаева» и нижегородского «Торпедо» произошла стычка между форвардом хозяев
Энвером Лисиным
и защитником гостей
Денисом Баранцевым
. Оба хоккеиста были удалены на пять минут за драку.
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Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо
Энвер Лисин
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Новости. Хоккей
12 января 2017, четверг
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