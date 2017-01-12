Жамнов: Овечкин всегда играет за страну, мы радуемся его достижениям

Генеральный менеджер «Спартака», известный в прошлом хоккеистподелился мнением о достижении, который достиг показателя в 1000 набранных очков в НХЛ.«1000 очков — это уровень. Показатель стабильности игрока на протяжении многих лет. Мы радуемся за Сашу Овечкина, потому что он представляет нашу страну в Северной Америке. Из года в год забивать столько голов и набирать очки очень непросто. Это отличное достижение… В чём уникальность Овечкина? Это крупный форвард, играющий в агрессивный хоккей силового плана. Все знают, как здорово он умеет бросать. Всегда нацелен на ворота… Ещё скажу, что я работаю в сборной России и не помню ни единого случая, чтобы Саша нашёл какую-то причину для отказа. Он прилетает по первому зову и всегда играет за страну», — цитирует Жамнова официальный сайт лиги.