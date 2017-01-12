Е. Бодров: так безобразно играть нельзя, «Салавату» стыдно за этот матч

Нападающий «Салавата Юлаева»подвёл итоги после проигранного матча с «Торпедо» (1:6).«Мы очень плохо сыграли, даже безобразно. Так нельзя играть, тем более перед своими болельщиками. Нам очень стыдно за свою игру. Мы всё ищем, что у нас не так, что у нас не получается. Начинаем игры и постоянно пропускаем, где-то месяц уже так играем. Не можем забить первыми, а нам обязательно нужно это сделать. Нет оправданий нашей сегодняшней игре, «Торпедо» выглядело намного сильнее нас. У нас недонастроя не было. Все настраивались на хорошую игру. Я не знаю, что это такое. Уже нечего объяснять. Нужно выходить и побеждать в следующей игре», — приводит слова Бодрова официальный сайт «Салавата Юлаева».