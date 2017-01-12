Орешкин: «Динамо» спасли первые две шайбы, сложно было вытаскивать эмоции

Главный тренер московского «Динамо»подвёл итог матча с «Нефтехимиком», который закончился со счётом 4:0.«Тяжёлый матч для „Динамо“, чувствовался накал. Мы прекрасно понимали, что „Нефтехимику“ нужна победа. Тяжело было вытаскивать эмоции, совершали много тактических ошибок, но первые два гола нас спасли. Потом начали больше подыгрывать друг другу нецеленаправленно. Смогли всё-таки довести до победного конца. Для кого-то календарь тяжёлый, для кого-то полегче. Мы играли в Китае, а они на следующий день принимали „Витязь“. Мы от этого не зависим и выполняем свою работу как можем, стараемся. Работаем — выигрываем, расслабляемся — игра идёт по-другому.Серия из пяти побед? Мы знаем свои задачи и цели. Приехали домой после выезда, хотели выигрывать перед своими болельщиками, которые всегда с нами, поддерживают. Кашпар втягивается. Сначала он болел, потом травмы, но видно, что старается. Последние игры показывает свой результат пока такой, а дальше, дай бог, и усилит свою игру. Кашпару сократили зарплату в три раза, и результативность выросла в три раза, но нужно ли всей КХЛ так делать — это вопрос ко всем менеджерам клубов», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.