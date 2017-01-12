Хиетанен: «Динамо» сыграло по-умному, не допуская риска

Защитник московского «Динамо»подвёл итоги матча с «Нефтехимиком», в котором бело-голубые выиграли со счётом 4:0.«Мы вели игру. Играли хорошо, почти не давая шансов сопернику. „Динамо“сыграло хорошо, по-умному, не допуская риска в защитных действиях. Мы провели хорошие 60 минут. Игра была довольно жёсткой, нам нужно было постоянно фокусироваться на том, что происходит на площадке. Очень хорошо, что не дали „Нефтехимику“ забить», — сказал Хиетанен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.