Билялетдинов: сегодня у «Локомотива» с голами было на один лучше

Главный тренер казанского «Ак Барса»прокомментировал поражение своей команды в гостевом поединке с ярославским «Локомотивом» (1:2).«Игра была неплохая, боевая, обе команды играли с хорошей отдачей. Но… Мы допустили пару оплошностей, где-то были мелкие недочёты. Ну и не смогли использовать большинство, о чём тут говорить.Если забили бы в начале, поинтереснее было бы, ну а так — кто не забивает, тот и не выигрывает. У «Локомотива» с голами сегодня было на один лучше», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.