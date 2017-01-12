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Билялетдинов: сегодня у «Локомотива» с голами было на один лучше

12 января 2017, четверг. 23:01. Хоккей
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в гостевом поединке с ярославским «Локомотивом» (1:2).

«Игра была неплохая, боевая, обе команды играли с хорошей отдачей. Но… Мы допустили пару оплошностей, где-то были мелкие недочёты. Ну и не смогли использовать большинство, о чём тут говорить.

Если забили бы в начале, поинтереснее было бы, ну а так — кто не забивает, тот и не выигрывает. У «Локомотива» с голами сегодня было на один лучше», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Локомотив Зинэтула Билялетдинов
Новости. Хоккей
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