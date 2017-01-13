Гол Кучерова в матче с «Баффало» помог «Тампе» прервать череду поражений

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней арене со счётом 4:2 выиграл у «Баффало Сэйбрз».На быстрый гол Мэтта Мулсона хозяева ответили точным броском Ондржея Палата. Во втором периоде Палат оформил дубль, замкнув комбинацию с участиемна 33-й минуте сделал счёт 3:1.Эвандер Кейн в середине заключительной трети отыграл один гол, а окончательный счёт установил в концовке встречи Антон Строльман, поразивший пустые ворота «Баффало».Это первая победа «Лайтнинг» после четырёх кряду поражений.