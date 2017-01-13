Макдэвид первым в текущем сезоне набрал 50 очков

Форвард «Эдмонтон Ойлерз»отдал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ) и стал первым игроком в нынешнем сезоне НХЛ, набравшим 50 очков.Всего на счету 19-летнего канадца 14 заброшенных шайб и 36 голевых передач в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он возглавляет таблицу бомбардиров лиги, опережая ближайших преследователей – Сидни Кросби и Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз», а также Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» – на 5 очков.Видео результативных действий Макдэвида: