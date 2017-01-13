Коваленко: цинизм экс-руководителей ВХЛ шокировал, поддержим семью Соколова

Руководитель профсоюза игроков и тренероврассказал о разбирательстве с ХК «Ермак» по поводу компенсации семье погибшего защитника Артёма Соколова.«Вчера, надеемся, завершилась наша двухлетняя тяжба с клубом ВХЛ «Ермак» из Ангарска, в расположении которого в июле 2014 года во время тренировки умер защитник Артём Соколов. Теперь уверены в том, что вдова хоккеиста и его единственный ребёнок наконец-то получат компенсацию. У вдовы хоккеиста возникла масса проблем. Экс-руководитель ВХЛ господин Скоропупов фактически поддержал хоккейный клуб, который отказался выдавать нам на руки контракт Соколова. Контракт был оперативно удалён из компьютерной базы ВХЛ, что усложнило ход судебного дела. Честно скажу, цинизм бывших руководителей ВХЛ шокировал даже наших юристов.После зачистки компьютерной базы ВХЛ нам стало ясно, что на уровне «вышки» мы ничего не добьёмся. Сначала подали иск о компенсации в суд Ангарска, но там делу не был дан ход. Видимо, сказалась территориальная близость суда и хоккейного клуба. Весной 2016-го года обратились в суд города Ярославля — по месту жительства вдовы хоккеиста. 17 сентября суд первой инстанции фактически согласился с нашими юристами. В адрес «Ермака» было вынесено решение о выплате 200-процентной компенсации по контракту Соколова, то есть суммы около двух миллионов 600 тысяч рублей. Также клуб обязали выплатить по 300 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб вдове и ребенку. То есть общая сумма выплат — 3 миллиона 200 тысяч рублей.«Ермак» подал аппеляцию в областной суд Ярославля. Клуб соглашался с 200-процентной компенсацией по контракту, но отказывался выплачивать 600 тысяч за моральный ущерб. И вот вчера областной суд принял сторону игрока — первоначальное решение оставлено в силе. Надеемся, что запас цинизма у наших оппонентов наконец-то иссякнет, и в самое ближайшее время выплаты будут осуществлены. Юристы профсоюза внимательно следят за ситуацией, семья Артёма Соколова в любом случае не останется без нашей поддержки», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.