Власти Новосибирска и «Сибирский антрацит» подпишут договор о возведении арены

Правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска и компания «Сибирский антрацит» 16 января подпишут договор о намерениях по строительству новой хоккейной арены, сообщил мэр Анатолий Локоть.«Весной прошлого года было большое выездное заседание с участием представителей федеральных структур, был Левитин, полномочный представитель президента, губернатор, я. Мы вместе с журналистами смотрели, что там будет. Мы поддерживаем идею строительства хоккейного центра, причём предполагается сделать это за счёт инвестора и с тем, чтобы можно было привлечь государственные деньги.Одно из условий, которое мы поставили, наши спортивные школы остаются и будут там же работать. Это спортивный кластер. Зарезервированная земля изначально для этого и предполагалась, даже запроектированная станция метро называется «Спортивная». Её необходимо будет строить, когда этот проект будет осуществляться», – сказал Локоть.Меморандум носит рамочный характер. Документ о намерениях не несёт за собой юридических последствий. На проектируемой арене планируется провести молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.Место под новый стадион с ареной вместимостью до 14,5 тысячи зрителей и станцию метро «Спортивная» зарезервировано у микрорайона «Горский» на левом берегу Оби. Проект планируется реализовать через государственно-частное партнёрство. Крупная угольная компания «Сибирский антрацит» долгое время называется единственным потенциальным инвестором.