Николишин: странно, что Панарина не оказалось в списке на Матч звёзд

Бывший главный тренер «Трактора», известный специалистпрокомментировал невызов форварда «Чикаго Блэкхоукс»на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги 2017 года. По мнению Николишина, Панарин заслужил участие в мероприятии.«Артемий заслужил участие в Матче всех звёзд — 2017. Я не знаю, по каким критериям шел отбор, но, на мой взгляд, от «Чикаго» в звёздном уик-энде должны участвовать Панарин и Мариан Госса. Странно, что их не оказалось в списке», — цитирует Николишина газета «Известия».