Знарок: надеюсь, наш тандем с Гимаевым поможет команде выступить хотя бы ярко

поделились ожиданиями от Матча звёзд КХЛ.«Матч звёзд – развлекательное мероприятие. Если есть идеи, которые сделают его интереснее, я только за. Комментатор рядом с тренером – это необычно и для нас, и для зрителей.Мы с Сергеем Наильевичем хорошо знакомы. Он не только отличный в прошлом хоккеист, но и опытный тренер. Если не ошибаюсь, заслуженный тренер России. Сергей Гимаев руководил школой ЦСКА, много работал с юношескими сборными. В общем, на Матче звёзд мы можем общаться не только дружески, но и профессионально. Надеюсь, наш тандем поможет команде выступить успешно или хотя бы ярко», — цитирует Знарка официальный сайт КХЛ.«Честно говоря, был не в курсе того, что стал тренером одной из команд на Матч звёзд и тем более того, что буду работать вместе с Денисом Казанским. Что ж, это здорово, это веление времени. Главное, чтобы сработало. Я смотрю, формат матча меняется, и это тоже хорошо. Когда голов слишком много – это, наверное, приедается. И вот теперь – новинки и в структуре матча, и на тренерской скамейке. Пусть комментаторы попробуют, насколько тяжёл наш тренерский хлеб. Он, конечно, будет несколько другой на вкус, но всё равно интересно. А с обязанностями мы с Денисом как-нибудь разберёмся, расставим приоритеты. Может, и он возьмёт бразды правления в свои руки. Хотя ему, наверное, надо будет ещё и в эфир выходить. Если надо, это и я смогу сделать. У нас сейчас даже в матчах чемпионата это практикуется – тренеры прямо рядом со скамейкой дают комментарии. Какие-то ещё «фишки»… Наверное, придумывать их – не моё. А вот подхватить – нет проблем», — приводит слова Квартальнова официальный сайт лиги.