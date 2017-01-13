Гуськов: Назаров взбодрил «Нефтехимик», «Автомобилист» вряд ли будет в плей-офф

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВоценил возможности «Нефтехимика», «Автомобилиста», «Лады» и «Югры» на попадание в плей-офф КХЛ.«То, что приход Назарова взбодрил «Нефтехимик» и команда заиграла по-другому, говорит о том, что Нижнекамск может залезть в восьмёрку. У «Автомобилиста» был всплеск с приходом Крикунова, но судя по матчам, которые были проведены при новом наставнике, кардинально ничего изменилось. Думаю, маловероятно, что команда будет играть в плей-офф.Да простят меня болельщики «Югры» и «Лады», но шансы этих команд призрачные. Очки, которые могли бы обеспечить плей-офф, уже потеряны. Думаю, им надо задуматься о следующем сезоне. Хотя «Лада» показывает хороший хоккей в отдельно взятых играх, но этого мало», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».