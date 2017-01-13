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И. Воробьёв: я за любой кипеж, кроме голодовки

13 января 2017, пятница. 12:08. Хоккей
Илья Воробьёв и Фёдор Канарейкин поделились ожиданиями от участия в Матче звёзд КХЛ.

«Матч звёзд – всегда очень яркое и интересное событие, прекрасный праздник хоккея, лучшие игроки лиги показывают своё мастерство. Получим новые ощущения. Играть точно будут серьёзнее. Кто будет играть главную роль в нашем тандеме с Александром Гуськовым? Мы с Сашей встретимся, поговорим и обсудим, как распределить роли. Работать будем по ситуации. Александр много поиграл в хоккей, мне будет интересно его мнение. Договоримся с ним заранее, кто что будет делать, и если нужно, готов поменяться ролями. Я за любой кипеж, кроме голодовки. Выйти в эфир? Я к эфиру спокойно отношусь. Всё, что помогает привлечению зрителя на трибуны, делает наш хоккей интересным, надо делать в разумных пределах. Будь это комментаторы в роли тренеров на Матче звёзд или что-то другое. Небольшой момент, который, конечно, меня волнует – на следующий день после Матча звёзд нам играть. Очень надеюсь, что и у Сергея Мозякина, и у других ребят хватит сил как на красивый Матч звёзд, так и на матч регулярного чемпионата. После мероприятия в Уфе за нами прилетит самолёт, мы возьмём с собой Брэндона Козуна и полетим в Ярославль», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Матч звёзд – всегда огромная работа людей, которые стараются подарить праздник болельщикам. Но должна присутствовать и спортивная составляющая. И в этом смысле новый формат Матча звёзд – удачная идея. Эта идея – пригласить тренера и комментатора руководить командой на Матче звёзд – и нова, и хороша. Что могу сказать по своему ассистенту… Пожалуй, главное – то, что Лёша Бадюков начинал играть в «Спартаке», когда я был тренером этой команды. Он вырос в очень сильного хоккеиста, выиграл много титулов и всем всё доказал. Немаловажно и то, что он нашёл себя после окончания карьеры. Является очень хорошим аналитиком. Что же, я думаю, его знания в этом плане нам пригодятся. Присядем, всё обсудим и решим. Я буду вести игру, Алексей – советовать, где нам надо добавлять. Он отлично знает внутреннюю кухню нашего чемпионата – это здорово», — рассказал Канарейкин.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
Илья Воробьёв Фёдор Канарейкин Матч звёзд КХЛ
Новости. Хоккей
13 января 2017, пятница
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