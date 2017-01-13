Знарок, Квартальнов, Воробьёв, Канарейкин — тренеры команд Матча звёзд КХЛ

Тренеры Олег Знарок (СКА, Санкт-Петербург), Дмитрий Квартальнов (ЦСКА, Москва), Илья Воробьёв («Металлург», Магнитогорск) и Фёдор Канарейкин («Авангард», Омск) возглавят команды на Матче звёзд КХЛ 2017 года.
Знарок возглавит команду дивизиона Боброва, Квартальнов – дивизиона Тарасова, Воробьёв – дивизиона Харламова, Канарейкин – дивизиона Чернышёва.
Неделя звёзд хоккея пройдёт в Уфе с 15 по 22 января и объединит в едином стиле главные шоу сезона сразу трёх лиг: КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.
В КХЛ Матч звёзд пройдёт в два этапа: 21 января состоится традиционное мастер-шоу, а на следующий день возьмёт старт турнир четырёх команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.
В каждой команде выступят по 11 хоккеистов. По 10 из них уже выбраны болельщиками, журналистами и лигой. Ещё по одному игроку войдут в составы звёздных команд из числа лучших юниоров Кубка вызова МХЛ.