Хичкок: сейчас каждая ошибка «Блюз» приводит к голу

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»прокомментировал поражение от «Лос-Анджелес Кингз» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Мы не должны были пропускать такие голы, как сегодня. Мы уже много раз говорили о том, что наши вратари должны играть лучше. Но, похоже, сейчас мы находимся в такой ситуации, когда каждая наша ошибка приводит к голу.Аллен – это спортсмен. В карьере бывают такие ситуации, когда кажется, что уже достаточно достиг. В таких случаях нужно выходить на новый уровень. Сейчас он должен брать на себя ответственность. Он должен играть лучше, а мы должны лучше ему помогать.В последнее время мы немало забивали, но «Лос-Анджелес» – команда, которая хорошо обороняется и доставляет немало трудностей. До третьего периода мы толком ничего не создали. Нам нужно обратить внимание на то, что в таких ситуациях стоит стараться искать пути к мусорным голам», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.