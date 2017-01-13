Дубник: я не буду терять сон из-за того, что лишился шат-аута

Голкипер «Миннесоты Уайлд»порассуждал на тему упущенного шат-аута в матче с «Монреаль Канадиенс» (7:1). Хоккеист пропустил за 9 секунд до конца матча.«Конечно, такие моменты немного задевают. Но побеждать в НХЛ очень сложно, и нужно наслаждаться этим. А сухие матчи – это уже бонус. Не собираюсь терять из-за этого сон, игра была хорошая. Меня порадовало то, как мы сегодня играли. Было ощущение, что могли забить каждым броском. Ребята позволили мне всю игру чувствовать себя комфортно», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.