Плющев:«Сибирь» не сможет попасть в плей-офф, у Назарова больше шансов

Известный специалист, бывший главный арбитр КХЛподелился мнением о том, кто из отстающих команд Восточной конференции попадёт в плей-офф.«Сибирь» достаточно неуверенно чувствует себя на протяжении всего сезона. Скорее всего, это связано с какими-то внутренними проблемами. К тому же они теряют игроков, которые решали задачи и определяли лицо команды. Думаю, они не смогут попасть в плей-офф в этом году.Все команды, за исключением «Нефтехимика», имеют шансы при определённом раскладе, но очень неровно выступали на протяжении всего сезона. У Назарова есть опыт игры в плей-офф и попадания в плей-офф, так что из всех тренеров он наиболее опытный. Исходя из этого у «Нефтехимика» больше возможностей попасть в восьмёрку», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.