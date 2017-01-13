Майоров: освистывание — отголоски политики, РФ — злейший враг всех и всего

Вице-президент ФХР Борис Майоров прокомментировал инцидент с освистыванием российского гимна на матче молодёжного чемпионата мира среди девушек между сборными России и Чехии.
«Всё зависит от политической обстановки. Такую же картину мы наблюдали в 1968 году, после событий, произошедших в Чехословакии, в 1980-м на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Оба раза я был свидетелем: в первом случае ещё играл, а во втором – был руководителем делегации на Играх.
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Всё это отголоски политического давления, которое оказывается на Россию. К этому нужно относиться более спокойно, с пониманием. Уверен, если бы мы проиграли, то ничего подобного не произошло бы. Но мы победили, к тому же всё закончилось дракой. Это и спровоцировало подобную реакцию зрителей. На сегодняшний день Россия – злейший враг всех и всего в мире», – цитирует Майорова «Спорт-экспресс».
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