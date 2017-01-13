Светлов: ЦСКА — фаворит, но матч с «Сибирью» для «армейцев» не проходной

Олимпийский чемпионподелился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Сибирью». Встреча пройдёт 13 января. Начало — в 19:30 мск.«Для ЦСКА это не проходной матч, с «Сибирью» игры всегда принципиальные. Тренеры друг друга прекрасно знают, стиль игры у соперников похож. Встреча очень важна для обеих команд — «Сибири» нужны очки для выхода в плей-офф, а «армейцы» борются за первое место в «регулярке».Фаворитом назову ЦСКА, в последних матчах команда смотрелась хорошо, только СКА проиграла. Новосибирцы, уверен, приложат все силы, чтобы побороться за восьмое место на Востоке. Мы привыкли, что «Сибирь» всегда играет в плей-офф, идёт в лидирующей группе, поэтому будет очень жалко, если сейчас команде не удастся пробиться в первую восьмёрку.Станет ли для Шумакова и Шалунова матч с ЦСКА принципиальным, учитывая слухи о их переходе в стан «армейцев»? Думаю, да. Если такие разговоры имели место, то игроки будут стараться показать свои лучшие качества в матче с командой, которая ими интересуется. Эмоциональный подъём и дополнительный стимул точно будут», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.