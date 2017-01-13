Фазель: мы в ИИХФ рассмотрим поведение чешских болельщиков

Президент Международной федерации хоккеясообщил, что организация рассмотрит неуважительное поведение чешских болельщиков, освиставших гимн России на молодёжном чемпионате мира среди женских команд.«К сожалению, такая ситуация происходит не в первый раз. Неуважительное отношение болельщиков во время национального гимна уже случалось, и не только с Россией. Это уже не необычно, но это не fair play. Я думаю, что мы в ИИХФ рассмотрим этот случай, обсудим его. Я уверен, что разговор будет идти в направлении того, что мы бы не хотели, чтобы такое глупое поведение повторялось. Безусловно, это неуважение, такое не должно происходить. Мы непременно рассмотрим этот случай в отношении Чехии, но еще раз отмечу, что такое происходит не впервые.Я думаю, нам нужно проводить определённую работу для того, чтобы такое больше не повторялось. Мы хотим, чтобы к национальным гимнам относились с уважением вне зависимости от результата команды и страны. Честно говоря, я удивлён, что такое произошло. Я просто недоволен, что люди ведут себя так бесцеремонно и глупо», — цитирует функционера «Р-Спорт».