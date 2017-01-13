Болельщики московского «Динамо» смогут бесплатно посетить «Русскую классику»

14 января на открытой арене «Парка легенд» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Русская классика» состоится встреча между балашихинским «Динамо» и воскресенским «Химиком». Матч приурочен к празднованию 70-летнего юбилея отечественного хоккея.Владельцы абонементов московского «Динамо» и билетов на матч «Динамо» — «Лада» смогут посетить игру бесплатно. Встреча начнётся в 12:00 по московскому времени. Болельщики смогут занять свободные места. Об этом информирует официальный сайт бело-голубых.