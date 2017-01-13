На матч ЧМ-2017 Германия — Россия осталось менее 500 билетов

Билеты на матч группового турнира чемпионата мира 2017 года Германия – Россия почти раскуплены. Об этом сообщает официальный сайт ИИХФ. Встреча пройдёт 8 мая в Кёльне и начнётся в 17:15 по московскому времени. Также в этот день состоится игра США – Швеция.Отмечается, что в продаже на обе игры осталось около 500 билетов. Организаторы турнира не удивлены подобным стечением обстоятельств в связи с повышенным интересом болельщиков к командам.Чемпионат мира 2017 года пройдёт с 5 по 21 мая в Кёльне и Париже.