Ещё три причины посетить «Русскую классику»

14 января на открытом катке «Парка легенд» пройдёт «Русская классика» – традиционный матч ВХЛ под открытым небом. Балашихинское «Динамо» сыграет с воскресенским «Химиком». Начало игры – в 12:00 по московскому времени. Федерация хоккея России совместно с «Парком легенд» и хоккейным клубом «Динамо» подготовили для болельщиков специальные акции.1. Сразу после матча и до 17:45 любители активного отдыха смогут купить билет на массовое катание под открытым небом по специальной цене – 150 рублей. Предложение действует при предъявлении билета на «Русскую классику» в кассе катка.2. Обладатели сезонных абонементов на матчи московского «Динамо», а также билетов на игру регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Лада», которая состоится в тот же день в Ледовом дворце «Парка легенд», смогут посетить «Русскую классику» бесплатно.3. До матча, а также во время игры на территории «Парка легенд» будет работать бесплатная полевая кухня с горячими напитками.Билеты на «Русскую классику» можно приобрести на сайте kassir.ru, а также в кассах СРК «Парк легенд» в Москве и Ледового дворца «Подмосковье» в Воскресенске. Стоимость билетов – от 100 до 200 рублей.