Каменский: 13-й номер мне принёс много приятных минут, много хорошего

Олимпийский чемпионпризнался, что с выступлением под 13-м номером у него связано много положительных воспоминаний.«В 1985 году меня забрали в армию, в Центральный спортивный клуб арми. Когда я пришёл в команду, в ЦСКА под номером 13 играл такой известный хоккеист – Николай Дроздецкий. Он как раз заканчивал, приблизительно в конце 1986-го он выступления завершил, и его 13-й номер дали мне. Я не выбирал, мне его дали. И с этим номером в последующем оказалась связана вся моя хоккейная карьера.Не было ли сомнения по поводу суеверий, связанных с числом 13? Знаете, этот номер мне принёс много приятных минут, много хорошего. У меня двое детей родились 13-го числа! Сын – 13 января, а дочь – 13 марта. Кроме того, под 13-м номером я выиграл все свои звания и титулы. И ещё был момент: когда я приехал в Квебек в 1991 году, мне дали 31-й номер, так как 13-й был занят. И первое время у меня там не получалось – и травмы были, и неудачи… А потом хоккеиста, выступавшего в «Нордикс» под 13-м номером, обменяли в «Торонто», и номер вернули мне. И моя карьера пошла в гору! Под 13-м номером я выиграл Кубок Стэнли и дальше выступал довольно успешно», — цитирует Каменского официальный сайт КХЛ.