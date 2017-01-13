Арзамасцев: «СЮ» бесхарактерно играет моментами, это очень злит

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев прокомментировал разгромное поражение от «Торпедо» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Да какие тут мысли. Плохо играем. Очень часто, причём, плохо играем. Не знаю, в чём проблема. Надо разбираться, плей-офф на носу уже. С такой игрой… Ни в какие ворота не лезет так играть. Не можем понять, не можем разобраться, в чём проблема.
В начале сезона то же самое было, и потом всё наладилось, всё пошло, а потом опять куда-то пропало, и мы не можем понять, из-за чего. Что-то в головах у нас сидит, и мы не можем расслабиться и от этого столько проблем? У них выезд, они четыре игры выиграли. Мы должны на своём льду играть активнее. Проиграли много борьбы, нелепые голы — пара залетела. Клюшка сломалась, от щитка залетело. Всё накладывается. Настроение падает, и руки опускаются, хотя этого не должно быть.
Матч звёзд? О нём особо не думают, это особо не важно. Ну как, важное, конечно, событие, приятно, но сейчас важнее дела в клубе, и надо разбираться, в чём причина нашей слабой игры? Надо разговаривать, что-то думать. Потому что, повторюсь, плей-офф скоро. С такой игрой очень тяжело будет. Давненько, конечно, не собирались, может быть, надо собраться. Не знаю, поможет это или нет — надо каждому в своей голове разбираться. Побольше желания, побольше характера, потому что бесхарактерно играем моментами. Это очень злит», – цитирует хоккеиста «В тени рекордов».