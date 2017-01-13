Пирогова: судьи распустили игру с Чехией, вот люди и начали свистеть на эмоциях

Капитан женской молодёжной сборной России Нина Пирогова рассказала, что происходило после четвертьфинала чемпионата мира с Чехией (2:0) в Пршерове, когда местные болельщики освистали гимн России.
«Чемпионат мира проходит в Чехии. Конечно, болельщики хотели, чтобы дальше прошла их команда. Да тут ещё потасовки, судьи распустили игру. Вот и начался свист у людей на эмоциях. Но наши девчонки – молодцы, не стушевались. Перепели эти трибуны. Так и надо! Мы всегда при исполнении гимна держим друг друга за плечи и поём. Чешские болельщики свистели во время нашего гимна только на этом матче. Зрители были разогреты дракой.
В конце начались провокации и потасовки. Наш вратарь прижимает шайбу ко льду. Но чешки лезут на нашего голкипера, бьют по рукам. Поэтому и вспыхнула драка… Очень жалко, что меня и Оксану Братищеву дисквалифицировали. С американками мы не играем. Важный матч – это полуфинал против США. Либо за бронзу будем бороться, либо за золото. Очень жалко, что мы подвели девчонок. Но надеюсь, что и без нас они дадут бой», — цитирует Пирогову «Советский спорт».
Полуфинал Россия — США начнётся в 18:00 мск. Трансляцию можно посмотреть на официальном сайте турнира.