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175 лет назад
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«Металлург» Мг — «Спартак»: Железков удалён до конца игры за удар головой
13 января 2017, пятница. 18:22.
Хоккей
Нападающий магнитогорского «Металлурга»
Артём Железков
в домашнем матче со «Спартаком» был удалён до конца игры. «Чемпионат» проводит текстовую
онлайн-трансляцию
встречи.
Во втором периоде при счёте 3:0 в пользу красно-белых арбитры выписали Железкову большой и дисциплинарный до конца игры штраф за удар головой. Идёт второй период, счёт 1:3.
>>> 6 последних сейвов вратарей КХЛ, в которые сложно поверить
Видео эпизода также можно посмотреть
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Металлург Мг
ХК Спартак
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