Мозякин повторил рекорд Мозеса по количеству голов в «регулярке» за один сезон
13 января 2017, пятница. 19:48.
Хоккей
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин
повторил снайперский рекорд Стива Мозеса
, который в сезоне-2014/15 забросил 36 шайб в регулярном чемпионате.
В матче со «Спартаком» Мозякин сделал дубль и помог своей команде одержать победу со счётом 6:3.
В текущем сезоне Мозякин является лучшим бомбардиром и снайпером лиги — на его счету 69 (36+33) очков в 48 играх.
Видео 36-го гола Мозякина в сезоне также можно посмотреть здесь
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