Женская сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ

Молодёжная женская сборная России проиграла команде США в полуфинале чемпионата мира со счётом 0:6. Соперник по матчу за третье место определится после окончания встречи Канада — Швеция.Заброшенными шайбами отметились Кэтрин Шая, Грейс Цумвинкл, сделавшая хет-трик, а также Тэйлор Венте и Натали Хайсинг. После пятой пропущенной шайбы Валерию Меркушеву в воротах сборной России сменила Диана Фархутдинова.1:0 — Цумвинкл (Дегордж), 03:30.2:0 — Цумвинкл, 10:05.3:0 — Венте (Хайз), 21:01.4:0 — Шая (Венте), 23:56.5:0 — Цумвинкл (Барнс), 33:15, бол.6:0 — Хайсинг ( Дегордж, Барнс), 37:17, бол.