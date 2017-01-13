Женская сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ

Молодёжная женская сборная России проиграла команде США в полуфинале чемпионата мира со счётом 0:6. Соперник по матчу за третье место определится после окончания встречи Канада — Швеция.
Заброшенными шайбами отметились Кэтрин Шая, Грейс Цумвинкл, сделавшая хет-трик, а также Тэйлор Венте и Натали Хайсинг. После пятой пропущенной шайбы Валерию Меркушеву в воротах сборной России сменила Диана Фархутдинова.
США WU18 — Россия WU18 — (2:0, 4:0, 0:0)
1:0 — Цумвинкл (Дегордж), 03:30.
2:0 — Цумвинкл, 10:05.
3:0 — Венте (Хайз), 21:01.
4:0 — Шая (Венте), 23:56.
5:0 — Цумвинкл (Барнс), 33:15, бол.
6:0 — Хайсинг ( Дегордж, Барнс), 37:17, бол.
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