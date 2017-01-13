Ярушкин: некоторые игроки «Спартака» посчитали, что для них законы не писаны

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом», в котором его команда забросила первые три шайбы, но проиграла со счётом 3:6.«В хоккее есть законы, которые нельзя нарушать. Некоторые игроки, наверное, посчитали, что для них законы не писаны. Нужно делать правильные действия на площадке, тогда приходит успех. А когда ты нарушаешь хоккейные истины, случается вот так. С победой хозяев.Эта пятиматчевая неудачная серия… Да, нырнули, провалились. А в чём причина – будем разбираться. Очевидно одно: ведя в счёте, мы позволяем себе непростительные вещи. Соперник не прощает за это», — цитирует Ярушкина пресс-служба «Металлурга».