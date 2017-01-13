Фролов: постараемся продолжить традицию «Русской классики» — победить в гостях

Главный тренер воскресенского «Химика»после тренировки на открытом воздухе поделился ожиданиями от матча «Русской классики» с балашихинским «Динамо», который состоится в Москве 14 января и начнётся в 12:00 мск.«Мне кажется, занятие прошло нормально, ребята побегали хорошо, раскатились. Насколько хорошо им дышалось, судить не берусь, всё же я не бегал. Но по опыту знаю, что такая погода очень комфортна для хоккея на открытом воздухе.У нас другого желания, кроме как выиграть „Русскую классику“, и нет. Мы на любой матч выходим только за победой. Собираемся продолжить традицию „Русской классики“, в которой побеждают в ней исключительно гости? Конечно, не хочется нарушать такую традицию. Будем стараться», — цитирует Фролова пресс-служба ВХЛ.