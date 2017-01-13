Бердников: до матча сказал, что игроки СКА сначала не на «мерседесах» ездили

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга»прокомментировал поражение своей команды петербургскому СКА (1:9).«Плохо, что установили антирекорд, пропустив девять голов. Соперник на две-три головы выше. Как писали ранее в прессе, СКА может играть в НХЛ. Мы же стараемся, учимся, играем как можем. У игроков сегодня была видна робость. Чтобы обыгрывать лидеров нашего чемпионата, нужна смелость, дерзость и настойчивость.На установке сказал, что в СКА есть игроки, которые сначала не на «мерседесах», а на уазиках ездили. Если мои ребята хотят играть в таких командах, то должны показать, на что способны. Думаю, главный тренер сборной увидел сегодня кандидатов. Некоторые хоккеисты «Кузни» только первый сезон играют в КХЛ, им не хватает опыта и сил», — передаёт слова Бердникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.