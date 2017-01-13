Дадонов: Овечкин — гордость российского хоккея, он может обогнать Ягра

Нападающий СКАпрокомментировал крупную победу своей команды над новокузнецким «Металлургом» (9:1), а также поздравилс 1000-м очком в регулярных чемпионатах НХЛ.«Кузня» неплохо провела матч с ЦСКА, так что мы были серьёзно настроены на сегодняшний матч. «Металлург» играл в открытый хоккей, у них тоже много было атак. Мы настраивались на этот матч, не как на проходной. У «Кузни» было много бросков по нашим воротам.Поздравляю Александра с 1000-м очком в НХЛ. Надеюсь, кто-нибудь из россиян в обозримом будущем достигнет этой же гроссмейстерской отметки. По-моему, у шестерых-семерых россиян есть шансы в ближайшем будущем. Овечкин — гордость российского хоккея, хотя он и не первый, кто из россиян достиг этой отметки. За всех есть гордость. Если Овечкин будет играть, как Ягр, до 44 лет, то вполне может его обогнать по очкам. Но, правда, не все могут играть так долго», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.