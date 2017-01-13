Хохлачёв: в первом периоде с «Кузней» СКА сделал игру

Нападающий СКАпрокомментировал разгромную победу своей команды над новокузнецким «Металлургом» (9:1).«Мы удачно начали встречу, забили свои голы, счёт по игре. Для СКА было важно хорошо начать, в первом периоде мы практически сделали игру. Наша команда так же хорошо играла и во втором, и в третьем периоде. Всё сложилось удачно. Рад, что забил сегодня, каждый игрок хочет забивать во всех матчах. Буду стараться продолжать в том же духе», — передаёт слова Хохлачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.