Бердников: у «Кузни» нет денег на тренера, который будет тянуть команду

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга»рассказал, что клуб не в состоянии пригласить тренера, который бы мог улучшить результаты команды. «Кузня» является худшей командой в лиге, одержав лишь 10 побед в 49 матчах.«К сожалению, у нас такое финансовое положение, что не можем мы на сегодняшний день приобрести тренера, который нас будет тянуть как локомотив», — передаёт слова Бердникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.