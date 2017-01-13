Фастовский: идеальный вариант для судей – чтобы Артюхин не появлялся на льду

«Артюхину многое нельзя. Ему нельзя никого касаться, ему нельзя вести силовую борьбу, потому что это сразу удар в голову. Ему нельзя приближаться к игрокам, потому что любое столкновение Артюхина расценивается либо как подножка, либо как удар локтем. Идеальный вариант для судей — чтобы Артюхин сидел на лавке и не дай бог появился на льду. Но, к счастью, он есть у нас в команде. Это очень важное звено нашей команды. Когда мы только подписали Артюхина, я уже тогда разговаривал с судьями. Сколько в этом сезоне по нему было 100-процентно ошибочных решений! Надо переламывать ситуацию. Другого не дано. Мы сегодня неплохо сыграли, во втором и третьем периодах очень прилично играли. Нет результата, но он нужен. За хорошую игру очков не дают. Мы считаем, что эта игра была неудачной, хотя с точки зрения хоккея, противостояния и с учётом приходящих факторов мы сегодня выглядели неплохо.
Кого вижу самым сложным конкурентом по борьбе за плей-офф? Всех. Абсолютно всех. Для нас нет разницы. Нам надо попасть в восьмёрку, поэтому нам всё равно, кто наверху и как эта команда называется. Почему Артюхин играет в первом звене? Мало ли что было в стартовом протоколе. Они несколько смен так сыграли, потом перешли на обычную систему. Тренер ищет варианты. Они не одни же играют. Если бы никого не было на льду, всё было бы по-другому. А если был бы соперник, которому надо что-то противопоставить, тогда тренеры подбирают варианты», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.
Во втором периоде матча с ЦСКА «Сибирь» забросила шайбу, но её не засчитали, так как Артюхин блокировал вратаря.
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